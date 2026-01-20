Нардеп Дмитрук признался в многократном обмане России Украиной

"Уже невозможно": в Раде выступили с громким призывом о переговорах с Путиным
Верховная рада. Фото: Vadim Chuprina/wikipedia.org
Многие в Незалежной начинают осознавать реальное положение дел

В украинском парламенте прозвучало неожиданно резкое и откровенное признание. Нардеп Верховной рады Артем Дмитрук публично заявил, что киевский режим вместе с западными союзниками многократно вводил нашу страну в заблуждение, из-за чего полностью утратил ее доверие. По его словам, этот факт больше невозможно игнорировать, и последствия такого поведения стали очевидны.

"Мы множество раз обманули Россию и лично Путина. Это факт, от которого уже невозможно уйти", – покаялся парламентарий. 

Государственный деятель подчеркнул, что именно потеря доверия стала ключевым барьером на пути к любым переговорам и урегулированию конфликта. Он признал, что без восстановления диалога с Москвой украинское государство рискует оказаться в еще более тяжелом положении, а сама госконструкция, включая парламент и систему власти, может не выдержать дальнейшего давления.

Политик отметил, что если украинская государственность в нынешнем виде вообще сохранится, то на Верховную раду ложится одна главная миссия. Речь идет о попытке наладить отношения с Российской Федерацией, вернуть утраченное доверие и вновь восстановить диалог без посредников, без которого невозможно говорить о будущем страны.

В завершение депутат подчеркнул, что восстановление отношений с Россией сегодня является не просто дипломатической задачей, а главным национальным интересом Украины. По его оценке, без этого шага любые разговоры о стабильности и перспективах теряют смысл.

К слову, ранее стало известно, сколько Украина потеряла за одну ночь.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Литовский дипломат получил звонкую оплеуху за угрозы в адрес Калининграда

Глава города отреагировал одной легендарной фразой

"Попросите Путина": в ЕС сделали неожиданное заявление о торговой войне с американцами

Европейцы оказались в очень сложной ситуации

Шоу-бизнес

Рецепты

Гороскопы

Политика

Жизнь

Инопланетяне

Происшествия

