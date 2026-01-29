Кремль рассказал о реакции Зеленского на приглашение в Москву

Кремль рассказал о реакции Зеленского на приглашение в Москву
Дмитрий Песков. Фото: Kremlin.ru
Глава киевского режима ожидаемо проигнорировал такую возможность

Владимир Зеленский не отреагировал на приглашение в Москву для обсуждения переговоров по урегулированию украинского конфликта с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

"Не было", – кратко ответил Песков после вопроса о том, последовала ли какая-либо реакция от Зеленского.

До этого помощник главы РФ Юрий Ушаков отмечал, что глава киевского режима при готовности к переговорам с российской стороной будет приглашен в Москву. Он также подчеркнул, что РФ никогда не отказывалась от переговоров, добавив, что Россия в случае готовности Зеленского обеспечит тому безопасность с необходимыми условиями для работы.

Однако такая встреча, подчеркивали в Кремле, требует подготовки и должна быть результативной.

Политолог Константин Блохин ранее заявлял, что Зеленский ответит отказом на такое приглашение и попытается найти отговорки с самым разным предлогом. Однако возможен и позитивный сценарий – если речь пойдет об искренности намерений со стороны Киева.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
