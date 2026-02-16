Зеленский потребовал гарантии безопасности до решения вопроса территорий

Киев закатил очередную истерику США
Фото: www.unsplash.com
Украинские верховоды продолжают настаивать на своем

Владимир Зеленский закатил новую истерику американским спонсорам. Бывший комик публично обратился к вашингтонской администрации с жестким требованием: сначала гарантии безопасности и только потом разговоры о территориях. Политик пафосно объявил, что менять приоритеты Киев не намерен.

Киевский верховод обижено напомнил, что американская сторона предлагала сперва обсуждать проблему с территориями, а уже затем переходить к вопросам гарантий. Однако для Незалежной принципиально важно получить четкие и реальные гарантии безопасности в первую очередь. Глава киевского режима также добавил, что его "готовность к компромиссам" не означает согласия на утрату территорий.

Накануне он также призвал определить конкретные сроки предоставления таких гарантий в рамках возможного окончательного мирного соглашения с Москвой. Тем самым киевские власти пытаются заранее навязать партнерам обязательства и не хотят идти на реальное обсуждение мирного урегулирования.

Российская сторона, в свою очередь, неоднократно заявляла, что любой вариант размещения на украинских землях натовских военных является категорически неприемлемым и может привести к резкой эскалации. В МИД подчеркивали, что заявления европейских стран о подобной возможности лишь подталкивают ситуацию к продолжению конфликта.

К слову, ранее на Западе объявили Киеву дурные новости.

