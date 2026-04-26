Лазарев во время концерта отговорил фанатку от попытки бросить в него цветы

Певец проявил чудеса дипломатии

На одном из недавних концертов Сергея Лазарева едва не случился скандал. Зрительница в состоянии алкогольного опьянения несколько раз порывалась швырнуть в артиста большой букет. Однако исполнитель не стал вызывать полицию, а решил поговорить с женщиной по-хорошему.

"Не надо бросать цветы в меня. Я их в водичку поставлю, там в финале будет место", – обратился Лазарев к фанатке.

Когда та не успокоилась, певец продолжил уговаривать: "Положите букет, наслаждайтесь концертом. Мне очень нравится этот букет. Я уже вижу, как он у меня в номере стоит, цветет и пахнет. Не надо в меня кидать им".

Соседи по рядам жаловались, что женщина наступала им на ноги, ругалась матом и не могла найти свое место. Сама фанатка позже заявила, что хотела как лучше – просто боялась, что цветы засохнут без воды. Видео инцидента завирусилось в сети, набрав более миллиона просмотров. Пользователи единодушно похвалили Лазарева за выдержку и тактичность.

Год назад Лазарев сам едва не сорвался на публике. Во время спецвыпуска шоу "Маска" он не сдержал эмоций и расплакался, когда на сцене появилась его мать. Женщина вышла в образе Ангела и спела его песню "Шепотом".