Мария Погребняк обвинила Тарзана в абьюзе после слов о теле Наташи Королевой

Глушко публично унижает жену, чтобы повысить собственную значимость, утверждает блогер

Марию Погребняк возмутило высказывание Тарзана, на котором он в диалоге с журналистами критически высказывается о внешности супруги Наташи Королевой. Блогерша полагает, что тот унижает жену, высказываясь публично о ее недостатках. А потому Погребняк считает его форменным абьюзером, который утверждается за счет более знаменитой жены.

Так, в ходе одного из мероприятий Сергей признался, что Наташа не согласовала с ним выбранный цвет волос – она решила стать блондинкой.

Тарзан заявил, что ему нравятся брюнетки – супруга не согласовала с ним свой образ. В тот момент Сергей уточнил, что возлюбленная за такое "будет наказана" вечером. А еще добавил, что Наташе, как артисту, пропагандирующему на сцене "правильные формы, есть смысл подумать над тем, чтобы немножко скинуть – это ни в коем случае не абьюз".

"Все очень нежно и ненавязчиво. Решение принимать ей", – добавил тогда Тарзан.

Погребняк сочла его слова как попытку принижения, заявив, что "мужчина с комплексами обесценивает женщину", пытаясь повысить свою значимость.

"Просто напомним Тарзану: сейчас 2026 год, правила приличия всё еще существуют. И унижать жену публично – так себе способ поддержки", – отреагировала Погребняк.

