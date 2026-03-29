Валерия призналась, что первой идет на примирение после ссор с Пригожиным

И инициатором конфликтов в паре тоже всегда оказывается певица

Певица Валерия в беседе с Telegram-каналом "Звездач" раскрыла, как они с мужем, продюсером Иосифом Пригожиным, выстраивают семейный баланс. По ее словам, секрет гармонии – в грамотном распределении пространства и умении уступать.

"Мы как-то находим баланс, большая квартира. Он в одной части квартиры, я в другой. У нас есть такая комната с хорошей звукоизоляцией, но он там не любит разговаривать, потому что он не может контролировать всю ситуацию. Когда он в центре квартиры, в зале, он всех видит, все у него под контролем", – поделилась артистка.

Поэтому, говорит певица, Иосиф никогда не сидит в кабинете. Желает быть в центре событий.

Валерия также пошутила, что первым мирится тот, кто виноват, и призналась: это обычно она. А главное правило их семьи – идти навстречу друг другу.

Валерия и Иосиф вместе уже больше 20 лет. Певица дружит даже с бывшей женой мужа, Лейлой Фаттаховой. В феврале она поздравляла ее с днем рождения, называя "родным по духу человеком" и благодарила за то, какой выросла их общая дочь Елизавета.