Пригожин резко раскритиковал зимнюю Олимпиаду за отношение к россиянам

Организаторы превратили спорт в "грязную драку", считает супруг Валерии

Зимняя Олимпиада завершилась в Италии на днях, однако разговоры о ней не стихают – нередко в негативном посыле. Российские атлеты выступили под нейтральным флагом, завоевав одно серебро. Иосиф Пригожин признался, что не может принять этот факт. Спорт становится разменной монетой и элементом политики, что вызывает у продюсера чувство омерзения.

Организаторы Олимпиады, добавил Пригожин, ставят в унизительное положение атлетов, которые относятся к России. Практически от каждой страны, говорит Иосиф, выступал спортсмен с русской фамилией, и забирал победный трофей.

"То есть русские побеждают, но под другими флагами. Зачем так делать?" – высказался Пригожин.

Продюсер называет ситуацию провокацией из-за состояния дипломатических инструментов. Политические элиты попросту вымещают свое зло на людях и общество.

"Таким образом они пытаются свести счеты с нашим президентом, им не нравится его поведение. Это грязная драка", – считает Пригожин.