Политик предлагает прагматично смотреть на ситуацию

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил с громким заявлением о нашей стране. Он напомнил, что Россия обладает значительными запасами нефти, газа и других полезных ископаемых, и это дает основания говорить о перспективах продуктивного экономического сотрудничества. Он отметил, что вне зависимости от того, как воспринимается позиция Москвы в конфликте, нельзя отрицать очевидные факты.

"Давайте будем честны. Нравится вам Россия или нет, факт заключается в том, что у них много нефти, много газа", – обратил особое внимание политик.

Он также добавил, что американский лидер уверен: после достижения мирного урегулирования у двух стран появятся реальные возможности для налаживания конструктивных экономических связей.

Отношения между Россией и Соединенными Штатами на протяжении долгого времени лишь ухудшаются, и в последние годы уровень недоверия достиг предела. Тем не менее, обе стороны периодически ищут варианты для взаимодействия в тех сферах, где это может быть взаимовыгодно.

Накануне министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что на переговорах в Аляске основное внимание уделялось геополитическим вопросам, однако тема экономического сотрудничества также была затронута и вызвала интерес у обеих сторон.

