Трамп заявил о жестких санкциях для России

"Заканчивается терпение": Трамп сделал заявление об ударе по России
Фото: The White House / wikimedia.org
Президент хочет наказать Москву за несговорчивость

Дональд Трамп в недавнем интервью заявил, что у него "заканчивается терпение" во вопросу украинского кризиса. По его словам, сейчас в мирном процессе сложилась удивительная ситуация: когда Путин был готов заключить соглашение, Зеленский противился, после они поменялись местами. И для того, чтобы добиться какого-то решения, вероятно, США придется действовать "очень жестко".

Американский президент указал, что Вашингтон уже спланировал новые ограничительные меры против России, если Владимир Путин и дальше будет затягивать мирный процесс. 

"Это нанесет серьезный удар по банкам в виде санкций, а также будет связано с нефтью и тарифами", – сказал он, объясняя, что подразумевает под мерами давления на РФ.

Глава США напомнил, что до этого ему пришлось принять непростое решение в отношении дополнительных 25% пошлин для Индии из-за закупок российской нефти. В итоге общая ставка для страны доросла до 50%.

Ранее Трамп объяснил, почему провалились переговоры по миру на Украине. По его словам, основная проблема заключается в отношениях между Зеленским и Путиным – оба лидера испытывают друг к другу нескрываемую ненависть.

Источник: Fox News
По теме

Украине не понравится: рассекречен тайный план "коалиции желающих"

Страны совсем не намерены защищать Незалежную

"Нас ограбили": в администрации Киева подняли бунт против Зеленского

Многие незалежные политики недовольны действиями президента-комика

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей