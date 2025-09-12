Трамп заявил о жестких санкциях для России

Президент хочет наказать Москву за несговорчивость

Дональд Трамп в недавнем интервью заявил, что у него "заканчивается терпение" во вопросу украинского кризиса. По его словам, сейчас в мирном процессе сложилась удивительная ситуация: когда Путин был готов заключить соглашение, Зеленский противился, после они поменялись местами. И для того, чтобы добиться какого-то решения, вероятно, США придется действовать "очень жестко".

Американский президент указал, что Вашингтон уже спланировал новые ограничительные меры против России, если Владимир Путин и дальше будет затягивать мирный процесс.

"Это нанесет серьезный удар по банкам в виде санкций, а также будет связано с нефтью и тарифами", – сказал он, объясняя, что подразумевает под мерами давления на РФ.

Глава США напомнил, что до этого ему пришлось принять непростое решение в отношении дополнительных 25% пошлин для Индии из-за закупок российской нефти. В итоге общая ставка для страны доросла до 50%.

Ранее Трамп объяснил, почему провалились переговоры по миру на Украине. По его словам, основная проблема заключается в отношениях между Зеленским и Путиным – оба лидера испытывают друг к другу нескрываемую ненависть.