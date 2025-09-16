Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Представители главного оборонного ведомства нашей страны сообщили, что войска РФ нанесли удары по объектам, связанным с поставками западной помощи Украине. В результате успешного проведения операции был разгромлен стратегически важный узел снабжения всушников западным вооружением.
В операции участвовали части оперативно-тактической авиации, дроны-ударники, артиллерия и ракетные подразделения.
По данным оборонного ведомства, были поражены логистический центр распределения военной техники и вооружений, поставляемых Киеву, склад горюче-смазочных материалов, позиции для запуска беспилотников большой дальности, а также 153 района размещения украинских формирований и иностранных наемников.
Напомним, что удары по инфраструктуре противника наша армия наносит с осени 2022 года, мощные атаки начались спустя два дня после взрыва на Крымском мосту. В Москве тогда подчеркивали, что за терактом стояли украинские спецслужбы.
Основными целями остаются места дислокации военных, техника, пункты мобилизации, объекты оборонной промышленности и энергетики. В Кремле при этом не раз напоминали, что в список целей не включаются жилые дома и социальные объекты.
К слову ранее Киеву пришли дурные новости с Запада.
В Вашингтоне готовятся ввести новые жесткие меры против Москвы