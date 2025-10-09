Путин впервые рассказал подробности крушения самолета AZAL

Путин впервые ответил на претензии Азербайджана к России
Кадр видео
Президент сделал несколько важных заявлений на встрече с Алиевым

Владимир Путин провел личную встречу с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым в Душанбе, на которой впервые ответил на претензии Баку к Москве. Президент рассказал подробности случившегося в декабре прошлого года неподалеку от Актау, а также раскрыл, какие меры будут приняты российской стороной в связи с инцидентом.

Лидер отметил, что расследование катастрофы заканчивается, и уже можно делать выводы о причинах трагедии. По словам Путина, крушение самолета AZAL случилось на фоне атаки украинских беспилотников. Российские военные запустили снаряды, чтобы предотвратить вторжение в воздушное пространство страны.

"Две ракеты, которые были выпущены системой ПВО России, не поразили самолет AZAL напрямую, а взорвались в нескольких метрах", – сообщил глава России.

Он также отметил, что в результате судно получило повреждение ракетными осколками, а не боевой частью. После случившегося экипажу предложили совершить экстренную посадку в Махачкале, но пилоты отказались – они приняли решение отправиться в аэропорт базирования. 

Российская сторона выражает соболезнования семьям погибших, Москва также привлечет к ответственности всех, кто причастен к трагедии и сделает все необходимое по вопросу выплаты компенсаций, подчеркнул Путин.

Ранее в Азербайджане на фоне растущей напряженности отмечали, что для нормализации отношений Россия должна привлечь к ответственности виновников крушения самолета AZAL, а также выплатить семьям погибших компенсации.

Источник: SHOT
