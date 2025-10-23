Катя Гордон высмеяла юную невесту Лепса за одно качество

"Дикий позор": Катя Гордон прошлась по юной невесте Лепса
Катя Гордон. Фото: соцсети
Блондинка не стала скрывать свое отношение к студентке

Известный юрист и певица Катя Гордон устроила публичный разнос невесте Григория Лепса – Авроре Кибе. На просторах интернет-пространства она резко высказалась о манере девушки говорить и призвала ее заняться самообразованием.

Гордон опубликовала видеообращение, в котором раскритиковала молодых артистов, только начинающих путь в шоу-бизнесе. На примере Кибы она объяснила, что популярность – еще не повод выходить к журналистам. Без элементарных навыков публичной речи такие пресс-подходы выглядят очень жалко.

Блондинка считает, что невеста Лепса не умеет правильно строить фразы и производит впечатление необразованного человека. Она подчеркнула, что ей все равно, сколько лет разделяет певца и его избранницу, но неспособность выразить мысль для публичной личности – это "дикий позор".

Юрист добавила, что у девушки есть пиар-менеджер, который подсказывает ей ответы прямо во время интервью, но даже это, как отметила Екатерина, не помогает.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

