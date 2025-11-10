19-летняя избранница Лепса пообещала показать фото "с животом"

Дива решила попугать поклонников

19-летняя избранница Григория Лепса Аврора Киба дала понять своим подписчикам в соцсетях, что готова забеременеть от музыканта. Об этом она сообщила на своей странице, сопроводив новость видеороликом на тему Хеллоуина.

Артистка решила дать неоднозначный намек на замужество со звездным певцом. Ролик она подписала вопросом: "Аврор, а что бы ты надела, чтобы все испугались?".

На опубликованных кадрах избранница Григория покрасовалась в белом платье, что для поклонников стало тем самым намеком на скрепление уз. Правда, этот праздник Аврора провела дома, так как болела.

Однако дива решила попугать публику как следует – в 2026 году, объяснила Киба, такой возможности уже не представится.

"Ну, буду пугать животом, – зловеще завершила Аврора.

Кстати, Аврора рассказывала, что Григорий делал ей предложение четырежды. Однако торжество вечно откладывается из-за плотного графика Лепса и финансовых моментов. Сам артист со смехом обещает, что свадьбе все-таки быть, "но каким-нибудь летом".