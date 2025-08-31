Жилье Литвиновой на Патриарших прудах оценили в более чем 150 млн рублей

Раскрыта стоимость московской квартиры сбежавшей за границу Ренаты Литвиновой
Рената Литвинова. Фото: соцсети
Элитные метры стоят очень дорого

Давно сбежавшая из России знаменитость Рената Литвинова, тем не менее, является обладательницей дорогостоящей недвижимости не только на чужбине, но и в нашей стране. Как сообщил эксперт по жилищному бизнесу Марк Гершкович, ее квартира в районе Патриарших прудов может стоить свыше 150 миллионов рублей.

Несмотря на бегство за рубеж, у звезды в собственности остались престижные объекты в Москве, включая дом в Переделкино, который оценивается минимум в 110 миллионов. Звездные владения расположены в элитных зонах столицы, что напрямую влияет на их рыночную цену.

Помимо этого, известно, что актриса владеет апартаментами в Париже с окнами, выходящими на Эйфелеву башню. Их стоимость составляет не менее 1,4 миллиона евро. Также у нее есть особняк в Швейцарии, оцененный минимум в 1,35 миллиона евро, который, по некоторым данным, она получила в подарок от воздыхателя.

Кроме того, в числе ее зарубежной недвижимости упоминается вилла на гостеприимных испанских землях. Таким образом, артистка обладает внушительным портфелем элитного жилья в разных странах.

Источник: Абзац

