Земфира* избавилась от оставшейся в России иномарки

Беглая певица прочно обосновалась за рубежом

Земфира*, уже много лет живущая за границей и регулярно позволяющая себе неоднозначные выходки в адрес России, продолжает избавляться от всего, что связывало ее с родиной. На этот раз артистка рассталась со своим автомобилем Mercedes, который принадлежал ей почти десятилетие.

По информации журналистов, модель Mercedes C200 4Matic певица приобрела летом 2016 года и активно использовала до 2022-го – именно тогда она покинула нашу страну и окончательно осела за рубежом, делая неоднозначные заявления, вызвавшие критику в России.

За годы владения машиной знаменитость накопила впечатляющий список штрафных квитанций – 625 нарушений на сумму свыше 837 тысяч рублей, включая последний штраф за неоплаченную еще в 2022 году парковку.

В начале ноября звезда решила окончательно избавиться от элитного авто. Перед продажей "стальной конь" прошел техническое обслуживание: была выполнена замена масла, фильтров и ряд других регламентных работ. После этого автомобиль в тот же день продали – по предварительным данным, новый владелец заплатил около 3,5 миллиона рублей.

Это не первый шаг певицы по избавлению от российского имущества. Ранее она передала свою знаменитую квартиру подруге Ренате Литвиновой. Единственное, что у звезды остается в Москве – нежилое помещение площадью 134 "квадрата", где планировалось открытие студии звукозаписи. Однако исполнительница упорхнула за рубеж раньше, чем проект был реализован.

К слову, ранее стало известно, что певица продолжила контролировать свой бизнес в РФ.

*признана иноагентом на территории Российской Федерации