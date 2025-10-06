Земфира* продолжила контролировать свой бизнес в РФ

Вскрылась тайная связь сбежавшей Земфиры* с Россией
Земфира*. Фото: соцсети
Знаменитость не готова сжигать все мосты

Покинувшая страну певица Земфира* по-прежнему полностью не отпустила свои дела на бывшей родине. Несмотря на эмиграцию и громкие заявления, артистка продолжает следить за состоянием своего индивидуального предпринимательства в России. Как выяснили СМИ, данные о ней недавно обновились в налоговой базе.

Из документов следует, что ИП беглянки остается действующим, а в начале сентября в налоговую инспекцию были поданы свежие сведения о регистрации в Социальном фонде РФ. Это значит, что певица не только не закрыла свой бизнес, но и продолжает выполнять обязательства – предоставляет отчетности и подает декларации. Все это можно делать дистанционно с помощью доверенного лица или через электронную подпись.

Индивидуальное предпринимательство артистка оформила еще в 2004 году. В ее профиле указаны творческая деятельность, организация мероприятий и даже оптовая торговля непродовольственными товарами. То есть певица, несмотря на статус иноагента, сохраняет деловые интересы и коммерческие связи с Россией.

После отъезда за границу ее доходы заметно снизились – по оценкам СМИ, гонорары упали почти вдвое. Еще в 2022 году звезда получала за концерт не менее 4,4 миллиона рублей, а теперь ее заработки стали заметно скромнее.

К слову, недавно артистка попала в список знаменитостей, которые начали спиваться за границей.

*признана в России иноагентом

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
По теме

ВСУ напали на торговый центр под Курском — срочная новость

Боевики продолжают кошмарить мирное население

В США подняли на смех странное заявление Берлина о России

Немцы продолжают накалять ситуацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей