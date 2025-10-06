Земфира* продолжила контролировать свой бизнес в РФ

Знаменитость не готова сжигать все мосты

Покинувшая страну певица Земфира* по-прежнему полностью не отпустила свои дела на бывшей родине. Несмотря на эмиграцию и громкие заявления, артистка продолжает следить за состоянием своего индивидуального предпринимательства в России. Как выяснили СМИ, данные о ней недавно обновились в налоговой базе.

Из документов следует, что ИП беглянки остается действующим, а в начале сентября в налоговую инспекцию были поданы свежие сведения о регистрации в Социальном фонде РФ. Это значит, что певица не только не закрыла свой бизнес, но и продолжает выполнять обязательства – предоставляет отчетности и подает декларации. Все это можно делать дистанционно с помощью доверенного лица или через электронную подпись.

Индивидуальное предпринимательство артистка оформила еще в 2004 году. В ее профиле указаны творческая деятельность, организация мероприятий и даже оптовая торговля непродовольственными товарами. То есть певица, несмотря на статус иноагента, сохраняет деловые интересы и коммерческие связи с Россией.

После отъезда за границу ее доходы заметно снизились – по оценкам СМИ, гонорары упали почти вдвое. Еще в 2022 году звезда получала за концерт не менее 4,4 миллиона рублей, а теперь ее заработки стали заметно скромнее.

К слову, недавно артистка попала в список знаменитостей, которые начали спиваться за границей.

*признана в России иноагентом