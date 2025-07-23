Дворцов: Земфира* лишилась миллионов после бегства из России

Жизнь звезды резко изменилась

После начала конфликта России с соседним государством невероятно популярная певица Земфира* неожиданно решила покинуть родную страну и начала выступать в европейских городах. Как рассказал журналистам продюсер Сергей Дворцов, решение эмигрировать резко изменило жизнь знаменитости. Отъезд обернулся для артистки серьезными финансовыми потерями – сейчас ее доходы сократились вдвое.

Продюсер напомнил, что раньше беглянка входила в число самых высокооплачиваемых исполнительниц в стране. В первое время после "смены" родины она продолжала требовать за концерты суммы от 4,4 млн рублей. Однако интерес к ее шоу за рубежом был заметно ниже, и со временем ей пришлось снижать ставки.

Эксперт по звездной тусовке заявил, что ожидания исполнительницы относительно доходов в ЕС не оправдались. По его оценке, сейчас ее гонорар составляет около 1 млн рублей, в лучшем случае – 2,5–3 млн. Он также добавил, что российские артисты на Западе, как правило, не востребованы.

По мнению Дворцова, даже если звезда попытается вернуться в Россию ради заработков, это будет крайне сложно. Он подчеркнул, что ее репутация в шоу-бизнесе и раньше была не безупречной, а теперь ее и вовсе не ждут в России.

"Она всегда была очень строгая, достаточно скандальная, взрывоопасная дама", – отметил продюсер.

К слову, артистка попала в список звезд, которые мечтают вернуться в Россию.

*внесена в реестр иноагентов в РФ