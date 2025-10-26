Лебедев назвал два самых полезных для жизни занятия

Лебедев назвал два самых полезных для жизни занятия
Кадр видео
Блогер дал совет молодому поколению

Артемий Лебедев, отвечая на присланные вопросы в своей постоянной рубрике "Ответочная", назвал два самых полезных для жизни занятия. Дизайнер дал важный совет 15-летней девушке, которая призналась, что чувствует себя глупой и захотела избавиться от этого ощущения.

По словам Лебедева, подобные мысли о себе в подростковом возрасте – абсолютная норма. Дизайнер утверждает, что если она хочет заниматься чем-то, что ей точно пригодиться в жизни, то лучше начать со чтения книг о человеческих отношениях. 

"Потому что там много идей относительно того, каким человеком в жизни вы можете попытаться стать", – объяснил он.

Блогер утверждает, что художественная литература сформировала его как личность – он намеренно копировал черты и поведение некоторых персонажей, которые были ему близки.

Вторым важным занятием является обучение навыку коммуникации. Лебедев отметил, что умение понимать собеседника и вести диалог однозначно пригодится в жизни.

Источник: соцсети

Новый ход США против России: что ждет Украину

Вашингтон продолжает попытки подорвать стабильность российской экономики

Наглая ложь Зеленского о Путине и Трампе привела в бешенство журналиста

Киевский верховод пытается приписать себе чужие заслуги

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей