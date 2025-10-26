Лебедев назвал два самых полезных для жизни занятия

Блогер дал совет молодому поколению

Артемий Лебедев, отвечая на присланные вопросы в своей постоянной рубрике "Ответочная", назвал два самых полезных для жизни занятия. Дизайнер дал важный совет 15-летней девушке, которая призналась, что чувствует себя глупой и захотела избавиться от этого ощущения.

По словам Лебедева, подобные мысли о себе в подростковом возрасте – абсолютная норма. Дизайнер утверждает, что если она хочет заниматься чем-то, что ей точно пригодиться в жизни, то лучше начать со чтения книг о человеческих отношениях.

"Потому что там много идей относительно того, каким человеком в жизни вы можете попытаться стать", – объяснил он.

Блогер утверждает, что художественная литература сформировала его как личность – он намеренно копировал черты и поведение некоторых персонажей, которые были ему близки.

Вторым важным занятием является обучение навыку коммуникации. Лебедев отметил, что умение понимать собеседника и вести диалог однозначно пригодится в жизни.