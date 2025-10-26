Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Артемий Лебедев, отвечая на присланные вопросы в своей постоянной рубрике "Ответочная", назвал два самых полезных для жизни занятия. Дизайнер дал важный совет 15-летней девушке, которая призналась, что чувствует себя глупой и захотела избавиться от этого ощущения.
По словам Лебедева, подобные мысли о себе в подростковом возрасте – абсолютная норма. Дизайнер утверждает, что если она хочет заниматься чем-то, что ей точно пригодиться в жизни, то лучше начать со чтения книг о человеческих отношениях.
"Потому что там много идей относительно того, каким человеком в жизни вы можете попытаться стать", – объяснил он.
Блогер утверждает, что художественная литература сформировала его как личность – он намеренно копировал черты и поведение некоторых персонажей, которые были ему близки.
Вторым важным занятием является обучение навыку коммуникации. Лебедев отметил, что умение понимать собеседника и вести диалог однозначно пригодится в жизни.
Вашингтон продолжает попытки подорвать стабильность российской экономики
Киевский верховод пытается приписать себе чужие заслуги