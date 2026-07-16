Испытание на прочность: 17 июля станет переломным днем для трех знаков зодиака

Некоторым придется несладко

17 июля обещает стать непростым днем сразу для трех знаков зодиака. Астрологи предупреждают, что в эту пятницу многим придется принимать важные решения, избегать конфликтов и внимательнее относиться к словам окружающих. Однако тем, кто сумеет сохранить спокойствие, день принесет новые возможности.

Близнецы

Близнецам стоит быть осторожнее на работе. Высока вероятность споров с коллегами или руководством из-за недопонимания и поспешных выводов. Не стоит отвечать на провокации – уже к вечеру ситуация изменится в вашу пользу.

Скорпион

Скорпионам звезды советуют отложить дальние поездки или внимательно проверить все документы перед дорогой. Возможны задержки, изменение планов или мелкие неприятности в пути.

Телец

Тельцам 17 июля лучше избегать бытовых конфликтов. Даже незначительная ссора дома может перерасти в серьезный спор из-за накопившихся претензий. Астрологи рекомендуют не выяснять отношения на эмоциях – спокойный разговор вечером поможет сохранить мир.