Испытание на прочность: 17 июля станет переломным днем для трех знаков зодиака

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17 июля обещает стать непростым днем сразу для трех знаков зодиака. Астрологи предупреждают, что в эту пятницу многим придется принимать важные решения, избегать конфликтов и внимательнее относиться к словам окружающих. Однако тем, кто сумеет сохранить спокойствие, день принесет новые возможности.
Дипломат иронично прокомментировала происходящее