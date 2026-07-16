Распутина публично отказалась от мизерной пенсии

Распутина отказалась от мизерной пенсии: "Брошенная кость"
Маша Распутина. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Звезда в ужасе от того, сколько ей начисляет государство

Маша Распутина выступила с громким заявлением по поводу пенсионных выплат. Звезда объявила, что принципиально не будет получать государственную пенсию, назвав ее унизительной и заявив, что не собирается жить на деньги, которые считает "позорной подачкой".

Артистка в ужасе от размера пенсионных выплат. Знаменитость напомнила, что провела на сцене 37 лет и получать за это столь незначительную сумму считает оскорбительным. Певица назвала скромную выплату унизительной и заявила, что не намерена принимать такую "брошенную кость".

Артистка отметила, что до сих пор остается востребованной, продолжает активно выступать и самостоятельно обеспечивает себя. Она уверена, что может заработать себе на жизнь без помощи государства, а потому предпочитает полностью отказаться от пенсии. Кроме того, Распутина добавила, что не собирается мириться с возрастом и намерена всегда оставаться молодой – прежде всего внутренне и профессионально.

Ранее супруг артистки Виктор Захаров рассказывал, что размер ее пенсионных выплат составляет около восьми тысяч рублей.

К слову, недавно экс-жена Захарова рассказала, как узнала про его измену с Распутиной.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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