Певица называет происходящее беспределом

Певица Маша Распутина бьет тревогу: родные могут остаться без крыши над головой из-за многолетнего имущественного конфликта между ее мужем Виктором Захаровым и его бывшей супругой Еленой.

Как рассказала артистка, они с Захаровым живут вместе с 1998 года, спустя год они обвенчались. И уже в 2000-м у них родилась дочка. Но официально пара расписалась только в прошлом году. Все это время бизнесмен официально оставался женат на другой – Елене, с которой развелся лишь в 2023-м. И вот теперь бывшая супруга требует свою долю.

Под удар попал дом в деревне Таганьково, где живет семья Распутиной. Вместе с ними – старшая дочь певицы Лидия Ермакова, у нее инвалидность.

"Это не просто дом, это моя жизнь, мои вложенные силы и средства", – заявила Распутина.

В 2023-м, говорит певица, суд уже отказал Елене в разделе имущества, но позже решение пересмотрели. С Захарова потребовали 70 миллионов рублей, а затем признали банкротом. Сейчас решают, не слишком ли "роскошный" этот дом, чтобы оставить его семье.

Распутина добавила, что является публичным и знаменитым человеком– и потому вынуждена обратиться к общественности.