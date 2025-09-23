61-летняя Маша Распутина сыграла свадьбу

61-летняя Маша Распутина сыграла свадьбу
Маша Распутина с мужем. Фото: соцсети
Знаменитость наконец-то связала себя узами брака

Разменявшая седьмой десяток российская исполнительница Маша Распутина узаконила отношения с продюсером Виктором Захаровым, с которым вместе уже четверть века. О бракосочетании артистка рассказала в своем блоге, сопроводив новость снимком в свадебном платье.

Новоиспеченный супруг подтвердил прессе, что свадебная церемония действительно состоялась, но уточнил: подробности праздника они не раскрывают. Продюсер рассказал, что торжество прошло недавно и в скромной обстановке, ведь "сейчас не время для гуляний".

История отношений пары началась еще в конце 90-х. Они обвенчались в православной церкви, но долго не могли оформить союз официально, так как бывшая жена мужчины не соглашалась на официальное завершение отношений и требовала раздела имущества. В итоге только спустя 25 лет влюбленные смогли поставить штамп в паспорте. Об этом сообщает женский журнал "Клео.ру".

Несмотря на испытания, их чувства не угасли. Любимица публики рассказывала, что в быту они шутливо называют друг друга "Естафичем" и "мымрой". А муж признавался, что судьба подарила ему эту женщину "за грехи", но тут же уточнял, что это лишь ирония, ведь в паре царит полное взаимопонимание. Сейчас у супругов большая и дружная семья.

К слову, ранее стало известно о помолвке Тейлор Свифт.

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
