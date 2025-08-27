Тейлор Свифт выходит замуж

Тейлор Свифт выходит замуж
Тейлор Свифт с женихом. Фото: соцсети
Девушка наконец-то нашла свое счастье

Американская певица Тейлор Свифт и спортсмен Трэвис Келси сообщили поклонникам, что теперь они официально обручены. Новость о помолвке стала подтверждением давних ожиданий фанатов пары: сокровенное предложение прозвучало в живописном саду, и знаменитость с радостью ответила согласием.

В социальных сетях пара опубликовала фотографии, где футболист стоит на одном колене и дарит певице кольцо с винтажным бриллиантом, изготовленным дизайнером Kindred Lubeck. Снимки сразу же вызвали бурю эмоций среди поклонников по всему миру.

Их история началась еще летом 2023 года, когда Келси впервые попытался познакомиться с американской легендой во время ее концерта, в тот раз безуспешно. Однако настойчивость сделала свое дело – вскоре после этого они начали встречаться.

Несмотря на внимание прессы, влюбленные старались сохранять баланс между публичностью и личной жизнью. Звезда часто поддерживала избранника на его матчах, а он сопровождал ее в гастрольных турах, но самое личное они тщательно скрывали. 

В конце 2023 года стало известно, что футболист попросил благословения на брак у отца певицы. С этого момента разговоры о возможной свадьбе стали набирать обороты. Дополнительные слухи подогревали фотографии, на которых знаменитость скрывала левую руку с заветным безымянным пальцем – она ходила то в перчатках, то выкладывала размытые кадры. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

Тем временем, в России продолжают обсуждать скандальный развод Дибровых.

Источник: Page Six ✓ Надежный источник
По теме

Украину принесут в жертву: раскрыта стратегия США

Западным странам нет дела до Незалежной

Офицер ВСУ раскрыл главную неожиданность трехлетней СВО

Боевые столкновения идут четвертый год

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей