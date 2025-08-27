Тейлор Свифт выходит замуж

Девушка наконец-то нашла свое счастье

Американская певица Тейлор Свифт и спортсмен Трэвис Келси сообщили поклонникам, что теперь они официально обручены. Новость о помолвке стала подтверждением давних ожиданий фанатов пары: сокровенное предложение прозвучало в живописном саду, и знаменитость с радостью ответила согласием.

В социальных сетях пара опубликовала фотографии, где футболист стоит на одном колене и дарит певице кольцо с винтажным бриллиантом, изготовленным дизайнером Kindred Lubeck. Снимки сразу же вызвали бурю эмоций среди поклонников по всему миру.

Их история началась еще летом 2023 года, когда Келси впервые попытался познакомиться с американской легендой во время ее концерта, в тот раз безуспешно. Однако настойчивость сделала свое дело – вскоре после этого они начали встречаться.

Несмотря на внимание прессы, влюбленные старались сохранять баланс между публичностью и личной жизнью. Звезда часто поддерживала избранника на его матчах, а он сопровождал ее в гастрольных турах, но самое личное они тщательно скрывали.

В конце 2023 года стало известно, что футболист попросил благословения на брак у отца певицы. С этого момента разговоры о возможной свадьбе стали набирать обороты. Дополнительные слухи подогревали фотографии, на которых знаменитость скрывала левую руку с заветным безымянным пальцем – она ходила то в перчатках, то выкладывала размытые кадры. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

