Лепс рассказал о "свадьбе десятилетия" с 19-летней невестой

Артист настроен решительно

Григорий Лепс готовится к одной из самых обсуждаемых свадеб года – его избранницей стала 19-летняя Аврора Киба. Артист впервые представил возлюбленную публике в прошлом году, а теперь активно делится планами на грядущее торжество.

Певец рассказал журналистам, что мечтает устроить по-настоящему масштабный праздник, но средств для "свадьбы века" пока не хватает. По его словам, чтобы воплотить задумку в полном объеме, необходимо еще около 300 миллионов рублей, поэтому пока речь идет о "свадьбе десятилетия".

Музыкант отметил, что церемония обязательно будет публичной, и поклонники узнают о ней заранее. Он подчеркнул, что это событие будет на первых полосах в светской хронике страны.

Комментируя слухи о карьере своей невесты, знаменитость заявил, что девушка не планирует становиться певицей, хотя у нее уже есть несколько музыкальных записей. Артист с долей иронии подчеркнул, что конкуренции в семье быть не должно, и он предпочел бы оставаться единственным "тенором" в доме.

Музыкант напомнил, что его вероятная будущая жена всерьез увлекается модой и помогает ему в вопросах стиля. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

