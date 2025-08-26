Лепс рассказал о "свадьбе десятилетия" с 19-летней невестой

"Свадьба десятилетия": Лепс ищет 300 миллионов на церемонию с молодой невестой
Григорий Лепс и Аврора Киба. Фото: соцсети
Артист настроен решительно

Григорий Лепс готовится к одной из самых обсуждаемых свадеб года – его избранницей стала 19-летняя Аврора Киба. Артист впервые представил возлюбленную публике в прошлом году, а теперь активно делится планами на грядущее торжество.

Певец рассказал журналистам, что мечтает устроить по-настоящему масштабный праздник, но средств для "свадьбы века" пока не хватает. По его словам, чтобы воплотить задумку в полном объеме, необходимо еще около 300 миллионов рублей, поэтому пока речь идет о "свадьбе десятилетия". 

Музыкант отметил, что церемония обязательно будет публичной, и поклонники узнают о ней заранее. Он подчеркнул, что это событие будет на первых полосах в светской хронике страны.

Комментируя слухи о карьере своей невесты, знаменитость заявил, что девушка не планирует становиться певицей, хотя у нее уже есть несколько музыкальных записей. Артист с долей иронии подчеркнул, что конкуренции в семье быть не должно, и он предпочел бы оставаться единственным "тенором" в доме.

Музыкант напомнил, что его вероятная будущая жена всерьез увлекается модой и помогает ему в вопросах стиля. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

К слову, ранее стало известно, что артиста объявили в розыск.

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
По теме

Ядерная война или бунт: что ждет Украину после срыва переговоров

Незалежная на волоске от катастрофы

В Турции обозначили главное требование для завершения СВО

Многие устали от затянувшегося конфликта

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей