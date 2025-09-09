59-летняя Наталья Штурм сыграла свадьбу с 34-летним альфонсом

Эпатажная певица продолжает удивлять публику

Знаменитая своим эпатажным поведением исполнительница Наталья Штурм связала себя узами брака с 34-летним массажистом из Санкт-Петербурга Сергеем Федоровым. Их знакомство произошло на нашумевшем шоу "Свадьба вслепую".

Знаменитость подчеркнула, что колоссальная разница в возрасте ее не смущает. Она объяснила это тем, что выглядит гораздо моложе своих лет и сама предпочитает молодых мужчин.

По словам звезды, окружающие дают ей не больше сорока лет. Она отметила, что сохраняет стройную фигуру, ухоженную кожу и привлекательную внешность, поэтому для нее идеальный возраст мужчины – от 33 до 45 лет.

При этом певица назвала своего нового супруга "мамкиным пирожком". Она спокойно говорит о том, что новоявленный муж не стремится к работе или серьезным делам и ищет обеспеченную женщину.

Певица добавила, что ее муж прямо признавался в том, что альфонсизм для него является привычным образом жизни.

Напомним, певица уже дважды состояла в браке. У нее есть дочь и сын.

