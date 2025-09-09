59-летняя Наталья Штурм сыграла свадьбу с 34-летним альфонсом

59-летняя Наталья Штурм сыграла свадьбу с 34-летним альфонсом
Наталья Штурм. Фото: соцсети
Эпатажная певица продолжает удивлять публику

Знаменитая своим эпатажным поведением исполнительница Наталья Штурм связала себя узами брака с 34-летним массажистом из Санкт-Петербурга Сергеем Федоровым. Их знакомство произошло на нашумевшем шоу "Свадьба вслепую".

Знаменитость подчеркнула, что колоссальная разница в возрасте ее не смущает. Она объяснила это тем, что выглядит гораздо моложе своих лет и сама предпочитает молодых мужчин.

По словам звезды, окружающие дают ей не больше сорока лет. Она отметила, что сохраняет стройную фигуру, ухоженную кожу и привлекательную внешность, поэтому для нее идеальный возраст мужчины – от 33 до 45 лет.

При этом певица назвала своего нового супруга "мамкиным пирожком". Она спокойно говорит о том, что новоявленный муж не стремится к работе или серьезным делам и ищет обеспеченную женщину.

Певица добавила, что ее муж прямо признавался в том, что альфонсизм для него является привычным образом жизни.

Напомним, певица уже дважды состояла в браке. У нее есть дочь и сын.

К слову, ранее Асмус намекнула на новый роман серией фотографий с таинственным мужчиной.

Источник: Газета.ру ✓ Надежный источник
По теме

Европейские войска на Украине: дан точный прогноз

Из стран еврообъединения звучат воинственные призывы

Названо конкретное имя: кто отдал приказ по самой вопиющей диверсии против России

Преступные действия получили огромный резонанс во всем мире

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей