Бывший тесть напал на известную певицу Азоду и побил ее на свадьбе

Жуткий инцидент попал на видео

Вероломное нападение на известную исполнительницу произошло прямо во время свадьбы в Казахстане. Жертвой расправы оказалась местная звезда Азода. Артистка рассказала, что ее избил родитель экс-мужа прямо во время ее выступления.

По словам девушки, все случилось в последний летний день во дворце бракосочетаний. Когда она пела, агрессивный экс-родственник подошел к сцене и нанес ей несколько ударов. Свидетели бросились ее защищать, после чего певица оказалась на полу.

На видеозаписях с места происшествия видно, что атака была агрессивной и повторялась несколько раз. Азода отметила, что рассчитывает на справедливое наказание для нападавшего.

Местные правоохранители подтвердили факт происшествия. Там сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье "Побои", подозреваемый установлен и доставлен в отделение. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

