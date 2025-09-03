Бывший тесть напал на известную певицу Азоду и побил ее на свадьбе

Бывший тесть напал на известную певицу и побил ее на свадьбе
Фото: www.unsplash.com
Жуткий инцидент попал на видео

Вероломное нападение на известную исполнительницу произошло прямо во время свадьбы в Казахстане. Жертвой расправы оказалась местная звезда Азода. Артистка рассказала, что ее избил родитель экс-мужа прямо во время ее выступления.

По словам девушки, все случилось в последний летний день во дворце бракосочетаний. Когда она пела, агрессивный экс-родственник подошел к сцене и нанес ей несколько ударов. Свидетели бросились ее защищать, после чего певица оказалась на полу.

На видеозаписях с места происшествия видно, что атака была агрессивной и повторялась несколько раз. Азода отметила, что рассчитывает на справедливое наказание для нападавшего.

Местные правоохранители подтвердили факт происшествия. Там сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье "Побои", подозреваемый установлен и доставлен в отделение. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

К слову, недавно в нашей стране разгорелся грандиозный скандал после концерта Егора Крида.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
По теме

Стала известна причина пропажи Трампа

Лидер намеренно выжидал удобного момента для появления

Журналист пришел в ужас из-за слов Запада о Путине

Многие продолжают попытки демонизировать российского главнокомандующего

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей