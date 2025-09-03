Бывший тесть напал на известную певицу Азоду и побил ее на свадьбе

Курс рубля
Вероломное нападение на известную исполнительницу произошло прямо во время свадьбы в Казахстане. Жертвой расправы оказалась местная звезда Азода. Артистка рассказала, что ее избил родитель экс-мужа прямо во время ее выступления.
По словам девушки, все случилось в последний летний день во дворце бракосочетаний. Когда она пела, агрессивный экс-родственник подошел к сцене и нанес ей несколько ударов. Свидетели бросились ее защищать, после чего певица оказалась на полу.
На видеозаписях с места происшествия видно, что атака была агрессивной и повторялась несколько раз. Азода отметила, что рассчитывает на справедливое наказание для нападавшего.
Местные правоохранители подтвердили факт происшествия. Там сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье "Побои", подозреваемый установлен и доставлен в отделение. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося.
