Друзья возмущены поведением жениха Селены Гомес перед свадьбой

Друзья возмущены поведением жениха Селены Гомес перед свадьбой
Фото: соцсети
Музыкального продюсера обвинили в лени и перекладывании ответственности

В течение последующих нескольких недель, вероятно, состоится свадьба Селены Гомес и Бенни Бланко. Подробности предстоящего торжества держат в секрете, но друзья знаменитостей рассказали некоторые детали. В основном они пожаловались на поведение жениха, обвинив его в лени перед торжеством.

По словам знакомых, Бланко фактически снял с себя все обязательства по приготовлению свадьбы, заявив, что Селена может делать все, что ей захочется. С одной стороны, это красивый жест, а с другой стороны близкие артистки полагают, что он попросту скинул на нее всю ответственность. 

"Процесс планирования поначалу не шел гладко, отчасти из-за общей для пары склонности откладывать дела на потом. Но что касается Бланко, некоторые друзья обвиняли его в лени", – говорят источники.

Сейчас же Селена переживает, что в последний момент Бенни может поменять свое мнение и внести некоторые коррективы в торжество. При этом близкие говорят, что никакой напряженности в отношениях пары нет, а за все на предстоящей свадьбе уже заплатили и урегулировали основные моменты. Ожидается, что мероприятие пройдет в Монтесито, на него будут приглашены близкие друзья и члены семьи.

Источник: Daily Mail

Военные для Украины — готовы: фон дер Ляйен сделала грозное заявление

Европейцы продолжают накалять обстановку

Азербайджан вступил в войну с Россией: появились доказательства

Республика начала тайно оказывать военную помощь российскому противнику

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей