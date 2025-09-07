Друзья возмущены поведением жениха Селены Гомес перед свадьбой

Музыкального продюсера обвинили в лени и перекладывании ответственности

В течение последующих нескольких недель, вероятно, состоится свадьба Селены Гомес и Бенни Бланко. Подробности предстоящего торжества держат в секрете, но друзья знаменитостей рассказали некоторые детали. В основном они пожаловались на поведение жениха, обвинив его в лени перед торжеством.

По словам знакомых, Бланко фактически снял с себя все обязательства по приготовлению свадьбы, заявив, что Селена может делать все, что ей захочется. С одной стороны, это красивый жест, а с другой стороны близкие артистки полагают, что он попросту скинул на нее всю ответственность.

"Процесс планирования поначалу не шел гладко, отчасти из-за общей для пары склонности откладывать дела на потом. Но что касается Бланко, некоторые друзья обвиняли его в лени", – говорят источники.

Сейчас же Селена переживает, что в последний момент Бенни может поменять свое мнение и внести некоторые коррективы в торжество. При этом близкие говорят, что никакой напряженности в отношениях пары нет, а за все на предстоящей свадьбе уже заплатили и урегулировали основные моменты. Ожидается, что мероприятие пройдет в Монтесито, на него будут приглашены близкие друзья и члены семьи.