Киану Ривз сыграл тайную свадьбу с Александрой Грант: появились подробности

Торжество провели еще несколько месяцев назад

Голливудский актер Киану Ривз наконец связал себя узами брака со своей возлюбленной Александрой Грант. Как сообщают зарубежные СМИ, пара сыграла тайную свадьбу в начале лета. Местом проведения торжества они выбрали Европу.

Ривз официально подтвердил отношения с Грант в 2019 году. Тогда же, по слухам, знаменитость сделал ей предложение, но по неизвестным причинам заключение брака откладывалось на несколько лет. Как рассказали источники, возлюбленные хотели, чтобы мероприятие прошло по их собственному сценарию и без лишнего внимания.

"Свадьба состоялась в Европе в начале этого лета, очень камерная и очень сдержанная. Они говорили об ней годами, но в итоге захотели чего-то, что было бы только для них. Киану и Александра ценят свою личную жизнь, поэтому сохранение этого в тайне – идеальный вариант", – рассказали источники.

По словам знакомых, с Александрой Киану наконец обрел стабильность и счастье после нескольких тяжелых лет, наполненных горем. Они отмечают, что с писательницей актер стал более расслабленным, начал больше смеяться. Особенно Ривзу нравится, что его невеста далека от голливудских игр и не стремится к славе.

Несмотря на уже состоявшееся бракосочетание, Киану и Александра все еще подумывают устроить небольшой праздник со своими близкими. Однако пока они наслаждаются тем, как их связь окрепла после заключения брака.