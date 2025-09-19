Очередная беременность может быть причиной свадьбы Роналду и Родригес

Названа неожиданная причина свадьбы Роналду и Родригес
Фото: соцсети
Спортсмену пришлось сделать предложение из-за семейных обстоятельств

Криштиану Роналду наконец решился взять в жены Джорджину Родригес после девяти лет отношений и рождения двоих детей. Причина такого шага – неожиданная. По слухам, его возлюбленная ждет еще одного ребенка.

Раньше подобные обстоятельства не играли особой роли для Роналду, однако сейчас он играет за сборную Саудовской Аравии – страны, в которых рождение детей без брака находится под строгим запретом. Чтобы не лишиться контракта и продолжить заниматься делом всей своей жизни Криштиану понял – пришло время наконец решиться на женитьбу, передает женский журнал "Клео.ру".

"Там, где они живут, уже два года закрывали глаза на их союз без брака. И в случае рождения еще одного ребенка молчать по этому поводу будет невозможно", – рассказала журналист Альба Моралес.

Слухи о возможной беременности Родригес пошли на фоне ее недавних публикаций в соцсетях. Люди обратили внимание, что область ее живота немного округлилась – не исключено, что причиной этому стали ранние сроки беременности.

Как известно, Роналду всегда говорил о своих амбициях создать большую семью, и Джорджину он сразу рассматривать как мать своих детей. Помимо общих дочек, у него есть еще трое наследников – один от неизвестной спутницы, а еще двое от суррогатной матери.

"Опасный порог": Зеленского поставили перед жестким выбором – вариантов два

Политику становится все сложнее лавировать

Раскрыта реакция Путина на отставку Козака

Чиновник, по слухам, не планирует дальше работать на госслужбе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей