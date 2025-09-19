Очередная беременность может быть причиной свадьбы Роналду и Родригес

Спортсмену пришлось сделать предложение из-за семейных обстоятельств

Криштиану Роналду наконец решился взять в жены Джорджину Родригес после девяти лет отношений и рождения двоих детей. Причина такого шага – неожиданная. По слухам, его возлюбленная ждет еще одного ребенка.

Раньше подобные обстоятельства не играли особой роли для Роналду, однако сейчас он играет за сборную Саудовской Аравии – страны, в которых рождение детей без брака находится под строгим запретом. Чтобы не лишиться контракта и продолжить заниматься делом всей своей жизни Криштиану понял – пришло время наконец решиться на женитьбу, передает женский журнал "Клео.ру".

"Там, где они живут, уже два года закрывали глаза на их союз без брака. И в случае рождения еще одного ребенка молчать по этому поводу будет невозможно", – рассказала журналист Альба Моралес.

Слухи о возможной беременности Родригес пошли на фоне ее недавних публикаций в соцсетях. Люди обратили внимание, что область ее живота немного округлилась – не исключено, что причиной этому стали ранние сроки беременности.

Как известно, Роналду всегда говорил о своих амбициях создать большую семью, и Джорджину он сразу рассматривать как мать своих детей. Помимо общих дочек, у него есть еще трое наследников – один от неизвестной спутницы, а еще двое от суррогатной матери.