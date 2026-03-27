Распутина потребовала запретить выход шоу о ее жизни

Маша Распутина. Кадр: соцсети
Знаменитость в бешенстве

Популярная исполнительница Маша Распутина резко отреагировала на выпуск программы "Прямой эфир", посвященный ее личной жизни. Артистка заявила, что возмущена происходящим и готова обратиться в суд, если ситуация не будет урегулирована.

Скандал разгорелся на фоне конфликта вокруг имущества между ее супругом Виктором Захаровым и его бывшей женой. По словам певицы, бывшая требует продать звездное гнездышко и передать деньги ей, что может оставить без жилья саму певицу. Скандальная история стала темой телешоу, что вызвало у звезды раздражение.

Знаменитость подчеркнула, что выпуск вышел без ее согласия: в эфире использовались личные данные и фотографии, которые она не разрешала публиковать. Более того, стало известно о подготовке второго выпуска, и певица потребовала не только отменить его, но и удалить уже показанный материал из Сети.

В противном случае, как заявила артистка, она намерена добиваться защиты своих прав через суд и будет обращаться в надзорные органы. Звезда объявила, что не позволит вмешиваться в ее личную жизнь и наносить ущерб репутации.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник

