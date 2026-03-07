Певица МакSим рассказала о самом дорогом подарке на 8 Марта

Певица МакSим рассказала о самом дорогом подарке на 8 Марта
Певица МакSим. Фото: соцсети
Знаменитость поделилась личным

Популярная российская исполнительница МакSим поделилась трогательной историей о самом особенном подарке, который она получила в Международный женский день. В разговоре с журналистами артистка призналась, что судьба однажды преподнесла ей сюрприз, который навсегда изменил ее жизнь.

Чудесное событие произошло в 2009 году. Тогда она не планировала ничего необычного: собиралась спокойно отметить праздник и сходить в ресторан. Однако все сложилось совсем иначе.

Любимица публики рассказала, что вместо праздничного ужина в тот день оказалась в роддоме. 8 марта у нее родилась наследница, и это стало для нее самым лучшим подарком судьбы.

Сегодня девушке уже 17 лет. Ее звездная мама призналась, что считает это событие самым дорогим подарком, который когда-либо получала в жизни.

Источник: Общественная служба новостей ✓ Надежный источник

Венгрия жестко отомстила Украине за нефтяной шантаж

Будапешт перекрыл денежные потоки для Киева из ЕС

Зеленский закатил истерику Евросоюзу из-за дефицита ракет для ПВО

Киев уже начал подсчитывать ракеты, которые американцы используют для отражения атак Ирана

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей