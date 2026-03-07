Певица МакSим рассказала о самом дорогом подарке на 8 Марта

Курс рубля
- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
Популярная российская исполнительница МакSим поделилась трогательной историей о самом особенном подарке, который она получила в Международный женский день. В разговоре с журналистами артистка призналась, что судьба однажды преподнесла ей сюрприз, который навсегда изменил ее жизнь.
Чудесное событие произошло в 2009 году. Тогда она не планировала ничего необычного: собиралась спокойно отметить праздник и сходить в ресторан. Однако все сложилось совсем иначе.
Любимица публики рассказала, что вместо праздничного ужина в тот день оказалась в роддоме. 8 марта у нее родилась наследница, и это стало для нее самым лучшим подарком судьбы.
Сегодня девушке уже 17 лет. Ее звездная мама призналась, что считает это событие самым дорогим подарком, который когда-либо получала в жизни.
Будапешт перекрыл денежные потоки для Киева из ЕС
Киев уже начал подсчитывать ракеты, которые американцы используют для отражения атак Ирана