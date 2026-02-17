Собчак призналась, что ее одолевает одиночество: "Мир несправедлив"

Журналистка сетует, что ей не встретить человека такой же интеллектуальной глубины

Ксения Собчак призналась аудитории в гнетущем ее одиночестве: у журналистки нет тех, с кем она могла бы побеседовать на равных и поговорить. Отсюда такое подавленное состояние.

Впрочем, не все так плохо: отдушину Ксения смогла встретить в лице своего супруга и возлюбленного Константина Богомолова, передает женский журнал "Клео.ру".

"Мир несправедлив, всюду правит серость, мы все умрем, – выкатила Собчак у себя в соцсетях.

Так жена театрального режиссера отреагировала на пост Валерии Гай-Германики, которая порассуждала на тему одиночества ума, отсутствия "равных по глубине контакта" и "интеллектуальных своих", которые "существуют", однако "встречаются позже".

Ранее Собчак резко отреагировала в соцсетях после слухов о приобретении квартиры в центре Москвы за 1,2 млрд рублей: журналистка назвала цифру "самоподсчитанной", добавив, что ее подхватили все сомнительные паблики. И отметила, что такую недвижимость приобретает по выгодным ценам на стадии котлована.