Собчак резко отреагировала на слухи о покупке квартиры за 1,2 млрд рублей

Собчак пришла в бешенство после слухов о квартире за миллиард рублей
Фото: АГН Москва
Озвученную цифру журналистка называет "самоподсчитанной"

Ксения Собчак пришла в ярость из-за слухов о ее новой квартире за миллиард рублей – речь идет о недвижимости на "Большой Дмитровке IX". Все цифры журналистка называет "самоподсчитанными", заявив, что ничего ни от кого не скрывает – покупает заранее все объекты на стадии котлована и по выгодным ценам.

Все началось с передачи "Ты не поверишь" – там говорилось, что Собчак пригласила на новоселье кучу народу, устроив гламурную вечеринку с атмосферой "нулевых" – с зеркальными шарами, неоном и килограммами черной икры.

Ксеня говорила, что четырехкомнатная квартира с тремя ванными комнатами пока пустует. Однако после такого представления, считает она, гости точно приобретут здесь апартаменты.

Слухи же гласят, что апартаменты в доме 1903 года постройки Ксения приобрела за 1,2 млрд рублей. Особняк с видом на Кремль прозвали "египетским" – с фасадом, украшенным барельефами из голов фараонов, скульптурой божества египетского пантеона и решетками в виде пальмовых листьев.

Не так давно Ксения хвасталась интерьером. Над проектом она работала два года. Ведущая сама продумывала оформление пространства и не стала приглашать дизайнеров. Проект потребовал огромных вложений. Интерьер выполнен из натурального мрамора, редких пород дерева. В квартире – мебель ручной работы и антикварные предметы, которые были найдены у коллекционеров.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
По теме

Париж получил "месседж" от Путина: подробности

Французские власти пересмотрели свою позицию

Раскрыты два главных страха Зеленского

Бывший комик понимает, к чему идет дело

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей