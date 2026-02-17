Собчак резко отреагировала на слухи о покупке квартиры за 1,2 млрд рублей

Озвученную цифру журналистка называет "самоподсчитанной"

Ксения Собчак пришла в ярость из-за слухов о ее новой квартире за миллиард рублей – речь идет о недвижимости на "Большой Дмитровке IX". Все цифры журналистка называет "самоподсчитанными", заявив, что ничего ни от кого не скрывает – покупает заранее все объекты на стадии котлована и по выгодным ценам.

Все началось с передачи "Ты не поверишь" – там говорилось, что Собчак пригласила на новоселье кучу народу, устроив гламурную вечеринку с атмосферой "нулевых" – с зеркальными шарами, неоном и килограммами черной икры.

Ксеня говорила, что четырехкомнатная квартира с тремя ванными комнатами пока пустует. Однако после такого представления, считает она, гости точно приобретут здесь апартаменты.

Слухи же гласят, что апартаменты в доме 1903 года постройки Ксения приобрела за 1,2 млрд рублей. Особняк с видом на Кремль прозвали "египетским" – с фасадом, украшенным барельефами из голов фараонов, скульптурой божества египетского пантеона и решетками в виде пальмовых листьев.

Не так давно Ксения хвасталась интерьером. Над проектом она работала два года. Ведущая сама продумывала оформление пространства и не стала приглашать дизайнеров. Проект потребовал огромных вложений. Интерьер выполнен из натурального мрамора, редких пород дерева. В квартире – мебель ручной работы и антикварные предметы, которые были найдены у коллекционеров.