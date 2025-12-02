Служба внешней разведки раскрыла замысел Парижа

Париж ищет повод для прямого участия в военном конфликте на Украине, заявили в пресс-бюро СВР: там указывают, что правительство европейской страны для этого издало декрет, который позволяет государству вовлекать частные военные компании для оказания помощи для стороннему государству, которое находится в условиях вооруженного конфликта.

В таком случае, отметили в СВР, французские ЧВК станут законной целью российских войск.

При этом документ, принятый Парижем, именует отряды военных ЧВК из Франции "референс-операторами". Речь, в частности, идет о декрете № 2025-1030, который был издан 31 октября 2025-го.

В СВР отметили, что меры были приняты на фоне проблем ВСУ в перехвате воздушных целей. Мобильные группы противовоздушной обороны с немногочисленными F-16 не в состоянии справиться с ситуацией. К тому же, украинской стороне необходимо время и нужный уровень квалификации, чтобы освоить "Миражи" – передаваемые Киеву французские истребители.

"Вот для этого Киеву и понадобятся зарубежные ЧВК, оснащенные современным западным, прежде всего, французским вооружением", – считают в СВР.

Однако, предупредили в пресс-бюро, в таком случае Москва будет считать, что Париж непосредственно участвует в боевых действиях против России.

Ранее лидер российской дипломатии Сергей Лавров отмечал, что европейские политики пытаются отвлечь населения от собственных социальных и экономических провалов за счет украинского конфликта – таким образом министр оценил слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что РФ якобы препятствует заключению мира.