СВР: Франция ищет способ стать участником военного конфликта на Украине

Макрон ищет способ напрямую вступить в военный конфликт против России
Фото: commons.wikimedia.org
Служба внешней разведки раскрыла замысел Парижа

Париж ищет повод для прямого участия в военном конфликте на Украине, заявили в пресс-бюро СВР: там указывают, что правительство европейской страны для этого издало декрет, который позволяет государству вовлекать частные военные компании для оказания помощи для стороннему государству, которое находится в условиях вооруженного конфликта.

В таком случае, отметили в СВР, французские ЧВК станут законной целью российских войск. 

При этом документ, принятый Парижем, именует отряды военных ЧВК из Франции "референс-операторами". Речь, в частности, идет о декрете № 2025-1030, который был издан 31 октября 2025-го.

В СВР отметили, что меры были приняты на фоне проблем ВСУ в перехвате воздушных целей. Мобильные группы противовоздушной обороны с немногочисленными F-16 не в состоянии справиться с ситуацией. К тому же, украинской стороне необходимо время и нужный уровень квалификации, чтобы освоить "Миражи" – передаваемые Киеву французские истребители.

"Вот для этого Киеву и понадобятся зарубежные ЧВК, оснащенные современным западным, прежде всего, французским вооружением", – считают в СВР.

Однако, предупредили в пресс-бюро, в таком случае Москва будет считать, что Париж непосредственно участвует в боевых действиях против России.

Ранее лидер российской дипломатии Сергей Лавров отмечал, что европейские политики пытаются отвлечь населения от собственных социальных и экономических провалов за счет украинского конфликта – таким образом министр оценил слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что РФ якобы препятствует заключению мира.

Источник: СВР ✓ Надежный источник
По теме

В Крыму сорвали покушение на высокопоставленного офицера Минобороны

Оказавшего сопротивление украинского агента ликвидировали

Массированный удар РФ заставил Зеленского снова выпрашивать помощь у Запада

Киев призвал европартнеров не делать никаких "пауз" в военной поддержке

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей