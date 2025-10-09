В украинском парламенте произошел грандиозный скандал

Нардепы правящей фракции "Слуга народа" оказались в замешательстве после резких высказываний киевского верховода Владимира Зеленского, который назвал их "деструктивными дебилами". Такой информацией поделился экс-сотрудник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.

По его словам, парламентарии шокированы тоном и словами украинского лидера и "не могут понять", чем вызвана такая реакция. Аналитик же пояснил, что командир страны оказался в крайне нервозном состоянии и пытается выплеснуть накопившееся недовольство, а находящиеся поблизости нардепы стали удобной мишенью.

Эксперт подчеркнул, что для многих членов фракции подобное оскорбление стало чувствительным ударом, особенно на фоне отмены обещанного рандеву с первым лицом государства – он отказался проводить запланированную встречу.

Отмечается, что парламентарии ожидали обсуждения политической ситуации, но вместо диалога получили публичное унижение.

Ранее сообщалось, что после неудачного собрания глава страны отказался проводить дальнейшие встречи с членами своей партии. Скандал стал очередным сигналом о нарастающем напряжении внутри правящей фракции.

