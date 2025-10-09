Незалежный политик все еще считает, что находится у руля

Киевский верховод Владимир Зеленский вдруг решил, что может диктовать условия начальнику вашингтонской администрации Дональду Трампу. Местная пресса пишет, что бывший комик заявил: киевские власти готовы выдвинуть хозяина Овального кабинета на Нобелевскую премию мира, но только если тот сумеет добиться прекращения огня.

Любопытно, что Верховная рада накануне пыталась проголосовать за постановление о выдвижении руководителя Белого дома на получение этой почетной награды, однако инициатива провалилась – нардепам банально не хватило голосов.

Напряжение между Вашингтоном и киевской администрацией нарастает. Американский президент публично говорил, что заслуживает Нобелевскую премию за свои миротворческие усилия, а теперь глава киевского режима пытается предпринять нелепые попытки поставить вопрос под собственный контроль.

Тем временем в Верховной раде растет недовольство самим Зеленским. После его грубых слов в адрес депутатов правящей партии, которых он назвал "деструктивными дебилами", многие парламентарии открыто выражают разочарование действиями главы страны.