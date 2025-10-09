Зеленский выдвинул Трампу новое условие

Зеленский выдвинул Трампу новое жесткое условие
Владимир Путин и Дональд Трамп. Кадр: YouTube
Незалежный политик все еще считает, что находится у руля

Киевский верховод Владимир Зеленский вдруг решил, что может диктовать условия начальнику вашингтонской администрации Дональду Трампу. Местная пресса пишет, что бывший комик заявил: киевские власти готовы выдвинуть хозяина Овального кабинета на Нобелевскую премию мира, но только если тот сумеет добиться прекращения огня.

Любопытно, что Верховная рада накануне пыталась проголосовать за постановление о выдвижении руководителя Белого дома на получение этой почетной награды, однако инициатива провалилась – нардепам банально не хватило голосов.

Напряжение между Вашингтоном и киевской администрацией нарастает. Американский президент публично говорил, что заслуживает Нобелевскую премию за свои миротворческие усилия, а теперь глава киевского режима пытается предпринять нелепые попытки поставить вопрос под собственный контроль.

Тем временем в Верховной раде растет недовольство самим Зеленским. После его грубых слов в адрес депутатов правящей партии, которых он назвал "деструктивными дебилами", многие парламентарии открыто выражают разочарование действиями главы страны.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
По теме

В России пригрозили "приставить пистолет к жирной заднице США"

Трамп будет в шоке от российского ответа на поставки "Томагавков"

Россия разнесет все: новая тактика ВС РФ вызвала ужас на Украине

В ВСУ не знают, как противодействовать российской хитрости и технологичности

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей