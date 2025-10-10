С заявлением выступил глава города

В ночь на 10 октября в Киеве прогремела серия мощных взрывов. После ударов часть города осталась без света, и по данным местных властей, ситуация с энергоснабжением остается крайне тяжелой.

Мэр главного города Незалежной Виталий Кличко заявил, что энергетики работают над восстановлением системы, однако масштабы повреждений весьма велики. Он отметил, что к ликвидации последствий привлечены все необходимые службы, но полностью стабилизировать обстановку пока не удалось.

Украинские СМИ сообщили, что взрывы в Киеве звучали уже в четвертый раз за пятницу. Они происходили на фоне объявленной воздушной тревоги, которая вскоре распространилась на всю территорию страны.

Согласно данным местного министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги на столичной территории снова прозвучал около 6:20 по московскому времени, после чего сирены включились во всех регионах Незалежной.

Напомним, что массированные удары по объектам инфраструктуры противника наши бойцы начали наносить с середины осени 2022 года – спустя два дня после подрыва Крымского моста, ответственность за который лежит на украинских спецслужбах.

