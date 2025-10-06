В России отреагировали на слухи о срыве личной встречи Путина и Зеленского

Личная встреча Путина и Зеленского сорвалась: что известно
Фото: Kremlin.ru, соцсети
Москва и Киев были на пороге мирного соглашения, пока не вмешался Запад

Бывший советник украинского президента Алексей Арестович* утверждает, что личная встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского сорвалась в 2022 году – тогда лидеры должны были пообщаться в рамках мирных переговоров в Стамбуле. Всему помешал британский премьер Борис Джонсон, который уговорил украинские власти отказаться от урегулирования конфликта.

В интервью Собчак Арестович* рассказал, что в тот момент находился в составе переговорной группы, поэтому ему были известны подробности готовящегося саммита. По его словам, встреча была запланирована на 9 апреля – обе стороны согласовали дату и занимались подготовкой визита президентов в Турцию.

"Стамбульское коммюнике, которое подписали Мединский и Арахамия, следующим шагом должна была быть встреча", – заявил украинский чиновник.

Арестович* указал, что после вмешательства Джонсона Киев резко передумал вести переговоры с Москвой. Поступок британского премьера и украинских властей он считает настоящим предательством украинского народа.

В России ни разу не подтверждали подготовку двустороннего саммита между Путиным и Зеленским в Стамбуле. Политолог Александр Гурнов выразил мнение, что заявления украинского политика – распространенная политическая байка, которую часто пересказывают в информационном пространстве.

"Мы же с вами еще долго не узнаем, готовилась ли какая-то встреча на самом деле или нет, и что могло бы измениться, если бы она состоялась. Тут надо помнить только о том, что у истории нет сослагательного наклонения, а потому надо исходить из того, что мы имеем", – подытожил эксперт.

* в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Источник: Газета.ру
