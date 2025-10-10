Находившиеся в нем люди были ликвидированы

Российские подразделения ликвидировали группу украинских боевиков, укрывавшихся в подземном туннеле длиной около 700 метров на константиновском направлении в ДНР. Такой важной информацией поделился начальник расчета беспилотников Южного военного округа с позывным "Дава".

Он рассказал, что туннель проходил под всей лесополосой и использовался противником как тайный ход для перемещения сил и укрытие от атак. Российский боец отметил, что если туда установить пулемет, противник мог долго сдерживать наступление. Однако наши военные вовремя вычислили укрытие и уничтожили находившихся внутри боевиков.

Командир отметил, что подобные сооружения крайне сложно обнаружить с воздуха – дроны фиксируют лишь движение на поверхности, а все передвижения внутри остаются скрытыми. Он уточнил, что туннель имел всего два выхода. Вероятно, именно это позволило блокировать и ликвидировать находившихся там военных.

Константиновка, где был найден этот подземный ход, до сих пор контролируется украинскими силами, однако российские войска уверенно продвигаются в этом направлении после освобождения Дзержинска и Часова Яра.

Тем временем, Киев вновь погрузился во тьму: после ночных взрывов энергетическая система города не выдержала, и часть районов осталась без света.