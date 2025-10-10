В Киеве случился транспортный коллапс

В городе царит хаос

После ночного удара по энергетической инфраструктуре Украины в Киеве воцарился настоящий хаос. Город фактически "разбил паралич" – не работает транспорт, метрополитен остановлен на половине линий, в поземке царит давка и паника.

По данным украинских СМИ, на левом берегу столицы из-за блэкаута возник транспортный коллапс. Поезда метро движутся с большими перебоями, а часть станций и вовсе закрыта. Такси подорожало в несколько раз, чтобы попасть с одного берега на другой, теперь нужно заплатить не меньше тысячи гривен (около 24 долларов). В вагонах и на остановках образовались давки – люди пытаются уехать хоть каким-то способом.

Мэр Киева Виталий Кличко ранее подтвердил, что ситуация остается крайне сложной. Он сообщил, что энергетики работают без остановки, но восстановить подачу электричества пока не удается.

Ранее сообщалось, что в результате ударов ВС РФ были поражены киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. После этого большая часть города осталась без электричества и частично без воды.