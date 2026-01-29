Макговерн: Запад не сумел повлиять на позицию Москвы на переговорах по Украине

"Унижают и превосходят": в США резко высказались о переговорах с Россией
Картинка: сгенерировано ИИ
За диалогом стран наблюдает все мировое сообщество

Экс-работник ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что западным державам не удалось и не удастся изменить позицию нашей страны на переговорах по украинскому вопросу. Разговоры о якобы давлении на Москву не имеют ничего общего с реальностью, резко отрезал он.

По оценке эксперта, рассуждения о том, что РФ пытались унизить или переиграть за столом переговоров, не имеют практического смысла. Он подчеркнул, что именно Москва в итоге добьется тех условий, которые считает принципиальными. В частности, речь идет о нейтральном статусе Незалежной, который, как считает американский спец, в конечном итоге будет зафиксирован.

"Я бы не придавал большого значения тому, что Россию как-то унижают или превосходят. Реальность такова, что Москва получит то, что ей нужно", – констатировал экс-сотрудник разведки.

Он также отметил, что, несмотря на жесткую публичную риторику, у Владимира Зеленского фактически не останется альтернатив, кроме как согласиться с предлагаемыми условиями. После этого, по мнению бывшего сотрудника американских спецслужб, киевского верховода могут заменить другой политической фигурой.

На фоне этих заявлений продолжается обсуждение перспектив урегулирования конфликта. Ранее в Абу-Даби завершилась встреча российских, американских и украинских делегатов по вопросам безопасности. Как сообщалось, американская сторона в итоге признала, что без решения земельного вопроса говорить о долгосрочном мире не приходится. Одним из ключевых условий Москвы остается вывод всушников из ЛДНР.

К слову, недавно в Киеве предложили радикально решить судьбу Донбасса.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
