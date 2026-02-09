Бурунов рассказал о своей главной мечте

Бурунов рассказал о своей главной мечте
Сергей Бурунов. Кадр: YouTube
Артист довел себя до изнеможения

Актер и телеведущий Сергей Бурунов откровенно рассказал, что сам загнал себя в состояние хронической усталости. В разговоре с журналистами он признался, что долгое время жил на износ и лишь недавно понял, что элементарно не умеет по-настоящему отдыхать.

Артист сообщил, что в какой-то момент дошло до того, что необходимость отдыха стала для него очевидной, при этом редкие паузы в работе он теперь воспринимает как шанс побыть с близкими и уделить внимание тем, кто ему дорог.

Актер подчеркнул, что ему важно научиться полностью "выключаться" из рабочего ритма и не держать голову постоянно загруженной делами и съемками. Именно этого, по его ощущениям, ему больше всего не хватает в повседневной жизни.

Кроме того, Бурунов признался, что до сих пор мечтает освоить самый простой, но при этом самый сложный навык – нормальный сон. Он считает, что если научится по-настоящему высыпаться, то и отдых наконец станет полноценным.

Пока же его представление о восстановлении сил выглядит довольно стандартно: баня, спа, спортзал, еда, сон и поездки к морю. Артист отметил, что в этом он ничем не отличается от большинства людей.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник

