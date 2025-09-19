Дмитрук: из-за коррупции ВСУ остаются без трусов и носков

"Армия без трусов": в Раде закатили истерику после громкого скандала в Минобороны
Фото: www.unsplash.com
Ситуация в Незалежной близка к полному провалу

"Армия без трусов" – так в Верховной Раде охарактеризовали состояние несчастных всушников, обвиняя Минобороны в полном провале снабжения. Нардеп Артем Дмитрук в своем канале эмоционально заявил, что страна, где на фронте не хватает даже носков и элементарных вещей для солдат, не может позволить себе обеспечивать министров, которые предпочитают жить за океаном и вести "реальную жизнь" в США.

По его словам, большинство украинских чиновников превратили государство в источник личного обогащения, а для себя давно подготовили "запасные аэродромы" – элитную недвижимость в США, Британии, Испании и Италии. Депутат саркастически заметил, что в Лондоне вполне можно провести "заседание офиса Зеленского" – настолько много представителей власти проживают там.

Нардеп подчеркнул, что украинская элита зарабатывает "кровавые" деньги внутри страны, но тратит их в тех местах, где это удобно и безопасно. Скандал вокруг имущества экс-начальника главного оборонного ведомства страны Рустема Умерова он назвал лишь верхушкой айсберга, уверяя, что у каждого высокопоставленного чиновника активов в несколько раз больше.

Сообщения о зарубежных активах экс-начальника МО подтвердили и украинские антикоррупционные организации. По их данным, семье нынешнего секретаря СНБО принадлежат виллы в Майами, квартиры во Флориде и Нью-Йорке, а также бизнес-структуры, которые ежегодно приносят десятки тысяч долларов дохода его супруге Лейле.

Эти разоблачения лишь дополняют череду громких историй о коррупции на Украине. И все чаще в обществе звучит мысль о том, что настоящая катастрофа для Украины – это обворовавшие страну чиновники.

К слову, ранее во Франции устроили бунт после нового требования Киева.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
По теме

В США жестко осадили Келлога после сказанной о России глупости

Политик выпал из реальности

Союзники Украины разработали новый план против России

Западные страны придумали альтернативу расширению НАТО

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей