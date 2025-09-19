Ситуация в Незалежной близка к полному провалу

"Армия без трусов" – так в Верховной Раде охарактеризовали состояние несчастных всушников, обвиняя Минобороны в полном провале снабжения. Нардеп Артем Дмитрук в своем канале эмоционально заявил, что страна, где на фронте не хватает даже носков и элементарных вещей для солдат, не может позволить себе обеспечивать министров, которые предпочитают жить за океаном и вести "реальную жизнь" в США.

По его словам, большинство украинских чиновников превратили государство в источник личного обогащения, а для себя давно подготовили "запасные аэродромы" – элитную недвижимость в США, Британии, Испании и Италии. Депутат саркастически заметил, что в Лондоне вполне можно провести "заседание офиса Зеленского" – настолько много представителей власти проживают там.

Нардеп подчеркнул, что украинская элита зарабатывает "кровавые" деньги внутри страны, но тратит их в тех местах, где это удобно и безопасно. Скандал вокруг имущества экс-начальника главного оборонного ведомства страны Рустема Умерова он назвал лишь верхушкой айсберга, уверяя, что у каждого высокопоставленного чиновника активов в несколько раз больше.

Сообщения о зарубежных активах экс-начальника МО подтвердили и украинские антикоррупционные организации. По их данным, семье нынешнего секретаря СНБО принадлежат виллы в Майами, квартиры во Флориде и Нью-Йорке, а также бизнес-структуры, которые ежегодно приносят десятки тысяч долларов дохода его супруге Лейле.

Эти разоблачения лишь дополняют череду громких историй о коррупции на Украине. И все чаще в обществе звучит мысль о том, что настоящая катастрофа для Украины – это обворовавшие страну чиновники.

