Люди начинают понимать, что их жестоко обманывают

В Польше разгорелся скандал вокруг заявления главы польского правительства Дональда Туска о том, что на территорию республики якобы упали "российские дроны".

Местные жители резко раскритиковали слова политика после того, как выяснилось, что повреждения дому в деревне Вырыки-Воля могла нанести неисправная ракета, выпущенная с истребителя F-16.

Многие пользователи упрекнули польского государственного деятеля во лжи и напомнили, что обвинения в адрес РФ не были подкреплены никакими доказательствами. Одни писали, что премьер-министр выставил страну на посмешище, другие указывали, что глава правительства действует в интересах Украины и втягивает Варшаву в конфликт.

Некоторые комментаторы обращали внимание на то, что за три года отношение к украинским беженцам в Польше резко изменилось: люди в бешенстве от постоянных расходов на льготы, а власть, по их мнению, продолжает игнорировать настроения общества.

Звучали и саркастические замечания о том, что для нанесения подобных повреждений дрон должен был бы лететь "со сверхзвуковой скоростью". Были и более эмоциональные высказывания: пользователи признавались, что в шоке от того, что премьер-министр "так долго обманывал целый народ по столь важному вопросу".

"Какие же дураки формируют у нас информационную политику!", "А они еще созвали заседание ООН, где распространяли свою ложь. Опозорились на весь мир!", "Как такое возможно? Это днище", – пишут взбешенные поляки.

На прошлой неделе Туск уверял, что над страной сбили "опасные российские дроны". Однако уже во вторник газета Rzeczpospolita сообщила, что на дом, скорее всего, упала неисправная ракета с F-16. Президент Польши Кароль Навроцкий потребовал от правительства немедленно выяснить все обстоятельства случившегося.

К слову, ранее стало известно, что поляки стремительно меняют отношение к России.