Боярская объявила о возвращении в кино после выгорания длиной в 1,5 года
Елизавета Боярская. Фото: commons.wikimedia.org
Актриса восстановила энергию и успела отработать в двух ролях

Елизавета Боярская наконец вернулась в кино после длительного перерыва – полтора года она справлялась с выгоранием. За это время актриса смогла восстановиться и вернуть утерянные ресурсы. Воодушевленная звезда уже снялась в "Царе ночи" и сериале "Тоннель".

Знаменитость уверяет, что в противном случае бы "не сдюжила". Проект оказался сложным и занял несколько месяцев напряженной работы.

"Удалось справиться именно потому, что я была наполнена и радостна оттого, что встретилась с этим режиссером и с этим материалом", – делится Елизавета, рассказывая о съемках в сериале.

Кстати, Боярская не скрывает, что обожает исторические сериалы с профессиональной точки зрения. Правда, сама не проявляет инициативы в получении подобных ролей – просто так складывается. И считает своих героинь, которые оказались в трудном положении в период наиболее острых моментов в истории страны, наиболее сложными и интересными персонажами.

Кстати, ранее публика увидела откровенную сцену с Боярской, которая снялась в "Опасной близости": обнаженная дочь главного мушкетера страны вызвала эмоциональную бурю у пользователей.

Источник: Кино Mail ✓ Надежный источник

