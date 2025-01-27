Эксперты объяснили слова Буданов* об угрозе существования Украины

Неизвестно, насколько правдивым было высказывание

Глава украинского ГУР Кирилл* Буданов, по сообщениям источников, во время закрытой встречи в Раде с руководителями парламента и фракций командования сил обороны заявил, что если до лета не начнется переговорный процесс, то под угрозой окажется само существование Украины. Эксперты объяснили, с чем может быть связано подобное высказывание главы разведывательного ведомства.

Как сообщают СМИ, в украинском обществе подобные слова восприняли как предательство. Основные претензии к Буданову* связаны с его постоянными анонсами "неприятных сюрпризов" для России, зато теперь он откровенничает о "радикально неприятном сюрпризе" для собственной страны. Также ему напомнили, что ранее разведчик обещал вернуть Крым.

Провластные украинские эксперты, напротив, следуют более осторожной логике. Они допускают, что высказывания главы ГУР сделаны с целью "запутать Россию" и "выдать желаемое за действительное". Некоторые полагают, что так Буданов* хотел отсрочить переговоры, как минимум, до лета.

В России же допускают, что слова о крахе Украины – это тревожный звонок для властей страны. Не исключено, что это лишь часть внутриполитической игры, которая в итоге может привести к государственному перевороту.

"Могут отыграться и на президенте Украины Владимире Зеленском, которого посчитают ненужным западные партнеры", – допустил депутат Алексей Чепа.

Сам Буданов* не комментировал появившиеся новости. Хотя уже появились сообщения, что в действительности он говорил "если ничего не изменить, фронт может сыпаться и будут проблемы", но подтверждений этого нет.

*внесен в список террористов и экстремистов в России