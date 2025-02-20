Глава ГУР Украины допустил прекращение огня в текущем году

Глава ГУР Украины объявил срок прекращения огня
Кирилл Буданов*. Кадр видео
В Киеве не думают, что договоренность между странами окажется долгосрочной

Боевые действия на Украине прекратятся уже в текущем году, считает глава украинской разведки Кирилл Буданов*. Такое заявление он сделал в недавнем интервью.

По словам главы ГУР, это является его мнением, а не фактом. Сейчас в политическом поле сложилась "парадоксальная ситуация" – несмотря на то, что стартовые позиции двух стран по переговорному процессу полностью противоположные, в 2025 году режим прекращения огня действительно будет согласован между Россией и Украиной.

"Насколько это будет долго и эффективно – это другой вопрос. Но я думаю, что это произойдет. Для этого есть большинство составляющих", – заявил Буданов*.

При этом в Киеве утверждают, что готовы рассмотреть возможность прекращения боевых действий только в случае, если страна получит достаточные гарантии безопасности со стороны партнеров. В частности Зеленский надеется на смену позиций США, которые сейчас в публичном пространстве больше поддерживают российскую риторику.

Ранее украинский президент заявил, что после переговоров в Эр-Рияде он не намерен идти ни на какие ультиматумы со стороны России и США. По его словам, ни одни подобные договоренности не должны приниматься без участия Украины.

* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Источник: Политика страны
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