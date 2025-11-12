В Британии заявили о приостановке переговоров Москвы и Киева

В Британии раскрыли детали переговоров Москвы и Киева
В распоряжении западной прессы появилась любопытная информация

Издание The Times опубликовало материал, в котором утверждается, что диалог между Кремлем и киевским режимом фактически остановлен. Сообщение основано на интервью с заместителем руководителя главного внешнеполитического ведомства Незалежной Сергеем Кислицей, принимавшим участие во встречах, проходивших ранее в Стамбуле.

По словам дипломата, за прошедший год переговоры не принесли ощутимых результатов, и стороны решили сделать паузу. Как отмечает газета, процесс, который когда-то давал надежду на политическое урегулирование, теперь полностью застопорился.

Напомним, ранее между Россией и Украиной прошло три раунда прямых переговоров в Турции. Тогда удалось достичь договоренностей об обмене пленными и передаче тел погибших украинских военных. Также обсуждались предварительные варианты меморандумов, которые могли стать основой будущего соглашения.

В Москве неоднократно заявляли, что открыты к продолжению диалога. Шеф российской дипломатии Сергей Лавров подчеркивал, что Москва готова рассматривать политические решения конфликта и вести переговоры в любом формате. Однако Киев так и не дал ответ на предложения, направленные Москвой. В итоге процесс, который мог стать шагом к миру, оказался заморожен.

К слову, ранее стало известно, что украинские войска получили новую секретную разработку с Запада.

Источник: The Times ✓ Надежный источник
