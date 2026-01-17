Игорь Николаев рассказал, как поссорился с Андреем Губиным

Игорь Николаев рассказал, как поссорился с Андреем Губиным
Андрей Губин. Кадр: соцсети
Певец был сильно оскорблен

Игорь Николаев вспомнил о неожиданном конфликте с Андреем Губиным, который разгорелся после выхода написанного им для Антона Зацепина хита "Ниже ростом". Песня с ироничным упоминанием фамилии Губина стремительно взлетела в чартах, но в итоге стала причиной ссоры.

По словам маэстро, на старте никаких проблем не было. Исполнитель дал согласие на использование своего имени, спокойно и с юмором отнесся к тексту. Однако спустя время позиция артиста резко изменилась и он обиделся.

Композитор рассказал, что о недовольстве коллеги узнал не напрямую, а из шквала агрессивных сообщений в соцсетях от поклонников звезды. Его обвиняли в том, что песня якобы нанесла вред карьере певца. Это стало полной неожиданностью.

Маэстро подчеркнул, что в тексте не было ни насмешки, ни желания задеть. Он настаивает: смысл композиции был совершенно иным, а конфликт, по его мнению, возник на пустом месте и обескуражил его.

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник

