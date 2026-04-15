Стало известно, сколько зарабатывает Игорь Николаев

Пожилой маэстро все еще востребован

Игорь Николаев продолжает активно гастролировать и, как выяснилось, не стремится выступать на огромных площадках с тысячами зрителей. Тем не менее, его концерты приносят серьезные деньги. По информации источников, одно из выступлений, запланированных на ноябрь, может принести организаторам более двух миллионов рублей.

При этом артист относится к своим концертам не как к способу заработка, а как к возможности живого общения со зрителем. Он отмечает, что для него важно не только получать цветы и аплодисменты, но и видеть реакцию публики, чувствовать отклик на свои песни, делиться новыми композициями и вместе с залом исполнять уже ставшие любимыми хиты.

Судя по графику и интересу аудитории, осень для музыканта обещает быть насыщенной и финансово успешной.

Игорь Николаев давно считается одной из ключевых фигур российской эстрады. Он написал множество известных песен для звезд, включая Аллу Пугачеву, Наталью Королеву и Ирину Аллегрову, при этом его собственные хиты остаются популярными уже не одно десятилетие.